Снос рязанского онкодиспансера превратился в бесплатный спектакль для детворы
С началом новой рабочей недели в Рязани начали сносить старый корпус областного клинического онкологического диспансера. Об этом «Комсомольская правда» рассказывала 26 мая.
Работа экскаваторов и бульдозеров привлекла внимание местной ребятни. Несколько пар глаз с интересом наблюдают за происходящим из-за забора. Останавливаются и проходящие мимо взрослые – все-таки не каждый день увидишь такое.
Напомним, медучреждение переехало на улицу Дзержинского, 11 – в бывшее здание БСМП. Там оно будет располагаться до тех пор, пока не построят новый девятиэтажный корпус на месте прежнего. Произойти это должно в сентябре 2022 года.
Рязань. 26 мая.
Рязань. 26 мая.
Рязань. 26 мая.
Рязань. 26 мая.
Снос онкодиспансера.Рязань
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На его месте построят новый корпус, а пока медучреждение переехало на улицу Дзержинского (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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