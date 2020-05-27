Снос рязанского онкодиспансера превратился в бесплатный спектакль для детворы

27 Май 2020 2020-05-27T15:59:00+03:00

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С началом новой рабочей недели в Рязани начали сносить старый корпус областного клинического онкологического диспансера. Об этом «Комсомольская правда» рассказывала 26 мая.

Работа экскаваторов и бульдозеров привлекла внимание местной ребятни. Несколько пар глаз с интересом наблюдают за происходящим из-за забора. Останавливаются и проходящие мимо взрослые – все-таки не каждый день увидишь такое.

Напомним, медучреждение переехало на улицу Дзержинского, 11 – в бывшее здание БСМП. Там оно будет располагаться до тех пор, пока не построят новый девятиэтажный корпус на месте прежнего. Произойти это должно в сентябре 2022 года.

Рязань. 26 мая.

Рязань. 26 мая.

Рязань. 26 мая.

Рязань. 26 мая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/781548" frameborder="0"></iframe> Снос онкодиспансера.Рязань

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ИСТОЧНИК KP.RU