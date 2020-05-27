2020-05-27T15:59:00+03:00
Общество

Снос рязанского онкодиспансера превратился в бесплатный спектакль для детворы

Мальчишки с удовольствием наблюдают, как экскаваторы крушат здание
Поделиться:
Рязань. 26 мая.Рязань. 26 мая.
Изменить размер текста:

С началом новой рабочей недели в Рязани начали сносить старый корпус областного клинического онкологического диспансера. Об этом «Комсомольская правда» рассказывала 26 мая.

Работа экскаваторов и бульдозеров привлекла внимание местной ребятни. Несколько пар глаз с интересом наблюдают за происходящим из-за забора. Останавливаются и проходящие мимо взрослые – все-таки не каждый день увидишь такое.

Напомним, медучреждение переехало на улицу Дзержинского, 11 – в бывшее здание БСМП. Там оно будет располагаться до тех пор, пока не построят новый девятиэтажный корпус на месте прежнего. Произойти это должно в сентябре 2022 года.

Рязань. 26 мая.

Рязань. 26 мая.

Рязань. 26 мая.

Рязань. 26 мая.

Рязань. 26 мая.

Рязань. 26 мая.

Рязань. 26 мая.

Рязань. 26 мая.

Снос онкодиспансера.Рязань

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Старое здание онкодиспансера в Рязани сносят

На его месте построят новый корпус, а пока медучреждение переехало на улицу Дзержинского (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аркадий Фомин: «Электронное голосование - возможность отдать свой голос за одного или нескольких кандидатов, не выходя из дома»
В Рязани и Солотче к купальному сезону подготовят 6 пляжей
ФСБ пресекла деятельность нелегальных оружейников в Рязанской области
У Рязанского кремля прохожий нашел человеческие останки
Снос рязанского онкодиспансера превратился в бесплатный спектакль для детворы
Только за сутки с банковских карт рязанцев пропали полтора миллиона рублей
В видеосервисе Wink теперь доступна коллекция аудиокниг от «ЛитРес»
В Рязанской области умерла пожилая женщина с коронавирусом
Ушла вслед за супругом: не стало актрисы Рязанского театра кукол Валии Абрамовой
В Рязанской области выявили минимум зараженных коронавирусом за три недели
Строительство дорог по технологии Суперпейв от компании «VELLCOM Group»
В Рязани уничтожили ручей Бохот, сделав из него мусорную свалку
Судимый за бандитизм Алексей Мишин дал интервью Андрею Караулову
Торговый дом «Барс» запустил сервис по доставке продуктов
Умер бывший начальник УФСИН России по Рязанской области
Чиновники ответили рязанцам на просьбу открыть магазины одежды
В Рязанской области впервые выявили больных коронавирусом меньше, чем выписали
В Рязани началась подготовка к открытию детских садов
С 27 мая горячую воду в Рязани отключат по 339 адресам
Елена Шаповская: Онлайн-формат проведения праймериз — это шаг вперед
Инспекция ОКН: исторические здания Рязани будут защищены от сноса
В Рязанской области не знают, когда начнется новый учебный год
Положительный тест на COVID-19 в Рязанской области сдал 17-дневный ребенок
Рязанская область в числе лидеров по участию в ЭПГ