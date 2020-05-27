2020-05-27T14:06:57+03:00
Происшествия

Только за сутки с банковских карт рязанцев пропали полтора миллиона рублей

Несколько мошенников действовали по одинаковому сценарию
Антон ВОХЕЧ
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За сутки с карт рязанцев улетучились полтора миллиона.За сутки с карт рязанцев улетучились полтора миллиона.Фото: Павел АВЕРИН
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За минувшие сутки в городе Рязани, Рязанском, Касимовском, и Сасовском районах совершены шесть дистанционных мошенничеств. Пострадавшие описывали аналогичные ситуации, которые начинались со звонка на мобильный телефон. Об этом сообщает сайт регионального УМВД.

Звонивший называл себя работником службы безопасности банка и сообщал, что кто-то пытается перевести деньги со счета. Затем, якобы в целях предотвращения этих действий, незнакомый абонент просил сообщить сведения о банковской карте и следовать его указаниям. Когда все они были выполнены, то оказывалось, что баланс карты равнялся нулю. Жители Рязани и области недосчитались на личном счете от 30 тысяч до одного миллиона ста рублей. Полицейские подробно опросили каждого из пострадавших и выяснили, что, к этим мошенничествам причастны разные люди.

В случае с сасовским подростком сценарий был иным. Он перевел на один из сайтов около 13 тысяч рублей, чтобы подзаработать в интернете. Но ни прибыли, ни своих денег 15-летний парень так и не увидел.

По фактам мошеннических действий решаются вопросы о возбуждении уголовных дел по ч.2 ст.159 УК РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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