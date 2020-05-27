Ушла вслед за супругом: не стало актрисы Рязанского театра кукол Валии Абрамовой

27 Май 2020 2020-05-27T11:50:17+03:00

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В среду, 27 мая, стало известно, что ушла из жизни актриса Рязанского театра кукол Валия Бареевна Абрамова.

На сайте театра опубликован пронзительный некролог…

«Одну из последних ее работ, спектакль «Зимы не будет», наверняка, помнят все, кто его видел. Валия Бареевна работала без куклы. Сила ее артистического дара была так велика, что в какой-то момент современная городская сказка поднималась до высот трагических. Не вставала на цыпочки, не играла в «жанр». Наоборот. Была такая правда, такая честность… Казалось в финале, что первые заморозки приходят не в город, а прямо в сердце.

Вроде бы ясно, что разлуки, как зимы, не избежать, но сейчас все холодеет внутри. Столько тепла она отдавала людям. Столько внимания уделяла молодым артистам, окружала такой искренней заботой, делилась всем, что умела и знала. Бесконечно много. Бескорыстно. Бесценно».

«Светлая память. Скорбим».

Чуть более месяца назад – 16 апреля – не стало мужа Валии Бареевны актера театра кукол,заслуженного артиста России Андрея Абрамова.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Валия Бареевна родилась в Свердловске (ныне Екатеринбург) в многодетной семье. Окончила Свердловское театральное училище. С 1979 года жила и работала в Рязани. Здесь же вышла замуж. В этом году ей исполнилось бы 66…

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ИСТОЧНИК KP.RU