В Рязанской области выявили минимум зараженных коронавирусом за три недели

27 Май 2020 2020-05-27T11:31:50+03:00

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Опергруппа при региональном правительстве опубликовала актуальные на 27 мая данные о коронавирусе в Рязанской области. Официальная статистика показывает снижение уровня заболеваемости. За сутки на подтверждение Роспотребнадзора отправили 77 новых положительных тестов на COVID-19 – это минимальное значение с 6 мая.

Подтвержден диагноз у 81 человека, чьи анализы также ранее показали наличие злосчастной инфекции. Таким образом, официально в Рязанской области с начала пандемии зарегистрировано 3206 случаев заражения коронавирусной инфекцией, а вместе с «условными» - 3283 случая. Из статистики, напомним, не исключают выздоровевших и умерших.

ИСТОЧНИК KP.RU