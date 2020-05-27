Умер бывший начальник УФСИН России по Рязанской области
В понедельник, 25 мая, на 62-м году жизни скоропостижно скончался бывший начальник УФСИН России по Рязанской области полковник внутренней службы в отставке Иван Михайлович Зеленяк. Об этом сообщается пресс-служба ведомства.
Региональное УФСИН Иван Михавлович возглавлял с 2008 года. Службу же в уголовно-исправительной системе начал в 1983 году. Прошел путь от инспектора оперативной части до начальника регионального управления. Отмечен рядом наград.
Сотрудники уголовно-исполнительной системы Рязанской области выражают глубокое соболезнование родным и близким Ивана Михайловича.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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