Чиновники ответили рязанцам на просьбу открыть магазины одежды
На странице губернатора Николая Любимова в «ВКонтакте» рязанка Оксана Новосельцева попросила открыть магазины одежды и обуви.
«Разрешите уже работать магазинам одежды и обуви хотя бы отдельно стоящим, людям ходить не в чем», - написала в сообщении женщина.
В ответ региональное министерство промышленности и экономического развития сообщило, что для открытия торговых точек необходимо распоряжение Роспотребнадзора, а пока его нет ситуация с магазинами, торгующими товарами не первой необходимости, остается прежней.
Также в ведомстве напомнили, что любой желающий может купить любой товар в интернете и что порой цены на товары, приобретенные онлайн, бывают гораздо ниже «магазинных».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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