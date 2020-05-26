Елена Шаповская: Онлайн-формат проведения праймериз — это шаг вперед

26 Май 2020 2020-05-26T17:04:33+03:00

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В Рязанской области продолжается электронное предварительное голосование партии «Единая Россия». До 31 мая каждый желающий может отдать свой голос за кандидатов по одномандатному округу и внутрирегиональной группы для последующего выдвижения в депутаты законодательного собрания. Среди зарегистрированных участников праймериз — как начинающие политики, самому молодому кандидату 22 года, так и уже имеющие опыт работы в органах власти и региональном парламенте.

По мнению регионального координатора партпроекта «Культура малой Родины», директора Рязанского областного научно-методического центра народного творчества Елены Шаповской, новая форма партийной работы может быть не только актуальна в период пандемии.

«Жизнь не стоит на месте, мы всегда движемся вперед. И онлайн-формат проведения праймериз — это тоже шаг вперед, — считает она. — Можно сделать свой выбор за достойных кандидатов в любое удобное время, находясь дома или на рабочем месте. Процедура действительно очень понятная. Уверена, что с электронным голосованием справятся избиратели всех возрастов, особенно молодежь».

Кроме этого, Елена Шаповская заметила, что голосование в онлайн-формате дает возможность более подробно ознакомиться с кандидатами.

«На сайте pg.er.ru размещены их биографии, видеосамопрезентации и программы. Есть время посмотреть и подумать, за кого отдать свой голос. Мы выбираем законодательную власть, депутатов, которые будут представлять интересы людей в региональном парламенте, и от нашего выбора зависит дальнейшее развитие области, в том числе культурная жизнь», — уточнила она.

Региональный координатор партийного проекта отметила важность развития культуры на селе, необходимость строительства новых и капительного ремонта действующих ДК.

«Для улучшения деятельности клубных учреждений нужна законотворческая, нормативно-правовая база, которую принимают депутаты областной Думы. Я уверена, что рязанцы сделают правильный выбор», — заключила Елена Шаповская.

Новый формат проведения предварительного голосования «Единой России» для последующего выдвижения в депутаты Рязанской областной Думы гарантирует безопасность персональных данных и исключает возможность каких-либо фальсификаций. Информационная система ЭПГ защищена и не хранит данные пользователя. Надежность платформы усиливает то, что она функционирует с использованием технологии блокчейна.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU