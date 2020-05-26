В Рязанской области не знают, когда начнется новый учебный год

26 Май 2020 2020-05-26T16:43:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Как и когда начнется новый учебный год в Рязани – не знает никто. Об этом сообщили чиновники министерства образования Рязанской области на странице губернатора в «ВКонтакте».

«Мы пока не знаем, как будет складываться ситуация [с коронавирусом] к началу нового учебного года. Надеемся, что школьники начнут обучение в привычном режиме. Возможен ли такой подход или нет - можно будет только говорить ближе к 1 сентября, если это будет иметь место быть», - сообщили в минобре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU