2020-05-26T15:10:04+03:00
Политика

Рязанская область в числе лидеров по участию в ЭПГ

По словам заместителя секретаря Генсовета партии Сергея Перминова, ни один бюллетень не был утрачен в ходе массовой DDoS-атаки, случившейся в первые сутки голосования
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Фото: РОО "Единая Россия".Фото: РОО "Единая Россия".
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Предварительное голосование «Единой России» стартовало в полночь 25 мая по московскому времени. Через семь часов началась DDoS-атака — из-за этого официальный сайт процедуры некоторое время работал с перебоями.

«Атака продолжается — причем по разным направлениям. Например, сегодня появился новый вектор — непосредственно на официальный сайт партии. Мы проанализировали IP-адреса и заблокировали подозрительные. Они относятся к разным странам. Кроме того, нарастили серверные мощности. Ни один бюллетень не был утерян за время DDoS — если человеку пришло уведомление, что он проголосовал, значит его голос зарегистрирован в блокчейне», — сказал заместитель секретаря Генсовета партии Сергей Перминов.

Он отметил, что сейчас сайт предварительного голосования работает без перебоев. Отдельные технические трудности пользователей, в случае возникновения, решаются в оперативном порядке службой поддержки.

За первые сутки в предварительном голосовании приняли участие более двухсот тысяч избирателей. Информационная система вышла на пиковую мощность и сейчас обрабатывает 800 голосов в минуту.

Наиболее активно в электронном голосовании участвуют избиратели Новосибирской, Челябинской, Белогородской, Рязанской и Воронежской областей — здесь отбирают кандидатов партии на сентябрьские выборы в местные заксобрания.

Напомним, что в первый день проведения праймериз, несмотря на нестабильную работу сайта, свои голоса отдали около 6 тысяч рязанцев.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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