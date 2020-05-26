2020-05-26T13:26:16+03:00
Общество

Старое здание онкодиспансера в Рязани сносят

На его месте построят новый корпус, а пока медучреждение переехало на улицу Дзержинского
Антон КОНОВАЛОВ
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Старое здание онкодиспансера в Рязани сносят. Фото: vk.com/news62ruСтарое здание онкодиспансера в Рязани сносят. Фото: vk.com/news62ru
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Здание на улице Спортивной, 13, в котором располагался Рязанский клинический онкологический диспансер, начали сносить. Фотографии хода работ появились в сообществе «Хроники Рязани».

Напомним, медучреждение переехало на улицу Дзержинского, 11 – в бывшее здание БСМП. Там оно будет располагаться до тех пор, пока не построят новый девятиэтажный корпус на месте прежнего. Произойти это должно в сентябре 2022 года.

О начале переезда сообщалось 7 мая. Первыми были операционное отделение, отделение противоопухолевой лекарственной терапии, рентгенологическое и онкохирургические отделения, патоморфологическая лаборатория и администрация, последней – поликлиника. Плановую госпитализацию и амбулаторный прием возобновили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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