2020-05-26T12:42:09+03:00
Недвижимость

Какими будут входные группы комплекса «Наследие Современности»

Безупречный стиль интерьеров входных групп — важная особенность комплексов бизнес-класса
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Фото: компания «Мармакс».Фото: компания «Мармакс».
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Компания «Мармакс» показала усовершенствованный дизайн входных групп комплекса видовых квартир «Наследие Современности». «Наследие Современности» — комплекс бизнес-класса в историческом Центре города с закрытой территорией, ландшафтным дизайном двора и видовой террасой на крыше.

Фото: компания «Мармакс».

Фото: компания «Мармакс».

«Безупречный стиль интерьеров входных групп — важная особенность наших комплексов бизнес-класса. Приятные теплые оттенки коричневого и натуральный кирпич создают единство и выразительность дизайнерского решения», — поделились в компании.

Фото: компания «Мармакс».

Фото: компания «Мармакс».

В жилом комплексе бизнес-класса девелопер спроектировал сквозные входные группы. Вход с улицы ведет вас в приватный холл первого этажа, где освещение, лестницы, навигация, почтовые ящики, постаматы, зеркала и растения являются элементами дизайна, которые образуют единую целостную картину

Фото: компания «Мармакс».

Фото: компания «Мармакс».

Смотрите и наслаждайтесь новым проектом входных групп в комплексе видовых квартир «Наследие Современности»

Подробнее о комплексе и наличии квартир вы можете узнать по телефону: (4912) 500-005.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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