У ТРЦ «Премьер» мотоциклист попал в жуткую аварию
Вечером 25 мая у ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе 25-летний рязанец за рулем мотоцикла Honda не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль ВАЗ-2112.
В результате ДТП мотоциклиста с травмами доставили в больницу.
По предварительным данным, у водителя мотоцикла не было прав на управление автотранспортным средством.
В настоящее время полиция проводит проверку.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых семь человек получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU