26 Май 2020 2020-05-26T11:29:00+03:00

У ТРЦ «Премьер» мотоциклист попал в жуткую аварию.

У молодого человека не было прав на управление мотоциклом, но он все-таки решил сесть за руль

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Вечером 25 мая у ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе 25-летний рязанец за рулем мотоцикла Honda не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль ВАЗ-2112.

В результате ДТП мотоциклиста с травмами доставили в больницу.

По предварительным данным, у водителя мотоцикла не было прав на управление автотранспортным средством.

В настоящее время полиция проводит проверку.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых семь человек получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU