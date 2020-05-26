Рязанский медуниверситет сообщил о трагической гибели преподавателя

26 Май 2020 2020-05-26T11:15:58+03:00

Николай Митин руководил кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии, был успешен в научной и лечебной работе

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Рязанский государственный медуниверситет сообщил о трагической гибели преподавателя, заведующего кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии Николая Митина. Как стало известно «Комсомолке», он стал жертвой ДТП.

Николаю Евгеньевичу было 49 лет. Он пришел в РязГМУ в 1994 году – сразу после окончания Московского медицинского стоматологического института. Вел активную научную, практическую, учебно-методическую деятельность, получил ученое звание доцента.

«Имел более 50 патентов РФ на изобретения, которые внедрены в лечебные и учебные учреждения», - пишут о нем в вузе.

Николай Евгеньевич имел высшую категорию по специальности «Стоматология ортопедическая», а в 2012-м еще и с отличием окончил Московский психолого-социальный университет по специальности «Клиническая психология». О нем вспоминают как о прекрасном человеке и высококвалифицированном специалисте, который пользовался заслуженным авторитетом среди коллег, обучающихся и пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU