Рязанский медуниверситет сообщил о трагической гибели преподавателя
Рязанский государственный медуниверситет сообщил о трагической гибели преподавателя, заведующего кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии Николая Митина. Как стало известно «Комсомолке», он стал жертвой ДТП.
Николаю Евгеньевичу было 49 лет. Он пришел в РязГМУ в 1994 году – сразу после окончания Московского медицинского стоматологического института. Вел активную научную, практическую, учебно-методическую деятельность, получил ученое звание доцента.
«Имел более 50 патентов РФ на изобретения, которые внедрены в лечебные и учебные учреждения», - пишут о нем в вузе.
Николай Евгеньевич имел высшую категорию по специальности «Стоматология ортопедическая», а в 2012-м еще и с отличием окончил Московский психолого-социальный университет по специальности «Клиническая психология». О нем вспоминают как о прекрасном человеке и высококвалифицированном специалисте, который пользовался заслуженным авторитетом среди коллег, обучающихся и пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU