2020-05-26T11:19:39+03:00
Политика

28 мая состоится первое после месячной паузы заседание Рязанской городской Думы

Юлия Рокотянская отметила, что нельзя откладывать решение важных для города вопросов и обсудила с коллегами ближайшие планы работы депутатов
Дмитрий КОРНЕВ
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Встреча председателя Рязанской городской думы с заместителямиВстреча председателя Рязанской городской думы с заместителями
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Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская провела 25 мая рабочую встречу со своими заместителями – Ларисой Максимовой и Дмитрием Панкиным.

На совещании обсудили вопросы организации работы депутатского корпуса городской Думы в условиях распространения коронавирусной инфекции, а также график заседаний комитетов и Думы на текущую неделю.

Так, на четверг, 28 мая, запланировано заседание Рязанской городской Думы, на котором намечено обсудить отчет об исполнении бюджета Рязани за первый квартал 2020 года, изменения в Генеральный план города и Правила землепользования и застройки, а также условия приватизации, аренды и передачи в безвозмездное пользование ряда муниципальных помещений. В преддверии заседания Думы пройдут заседания комитета по бюджету и налоговой политике, а также комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности.

Юлия Рокотянская подчеркнула, что работа комитетов и Думы будет организована с соблюдением всех требований безопасности: депутатов обеспечат масками и средствами дезинфекции.

- Несмотря ни на что, жизнь продолжается. Мы не должны откладывать решение важных для города вопросов, - подчеркнула глава муниципального образования.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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