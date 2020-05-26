2020-05-26T10:57:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязанской области нашли еще у 81 человека, подтвердили - у 85

Подтвержденных и условно подтвержденных случаев заражения в официальной статистике стало 3206
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26 марта в Рязанской области коронавирусную инфекцию по результатам первичного исследования выявили еще у 81 человека. Их анализы отправили для повторной проверки в Роспотребнадзор. Об этом сообщает федеральная оперативная группа.

У 85 пациентов с положительным тестом на COVID-19 за минувшие сутки диагноз подтвердился, и после этого официально зарегистрированных случаев заражения с начала пандемии стало 3125. С учетом условно подтвержденных это число достигло 3206.

Напомним, из статистики не исключают выздоровевших и умерших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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