Коронавирус в Рязанской области нашли еще у 81 человека, подтвердили - у 85
Подтвержденных и условно подтвержденных случаев заражения в официальной статистике стало 3206
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26 марта в Рязанской области коронавирусную инфекцию по результатам первичного исследования выявили еще у 81 человека. Их анализы отправили для повторной проверки в Роспотребнадзор. Об этом сообщает федеральная оперативная группа.
У 85 пациентов с положительным тестом на COVID-19 за минувшие сутки диагноз подтвердился, и после этого официально зарегистрированных случаев заражения с начала пандемии стало 3125. С учетом условно подтвержденных это число достигло 3206.
Напомним, из статистики не исключают выздоровевших и умерших.
ИСТОЧНИК KP.RU