«Очень страшно». Еще один рязанский бизнесмен дал интервью Андрею Караулову

26 Май 2020 2020-05-26T09:24:33+03:00

Известный видеоблогер покажет, а когда-то не менее известный телеведущий, покажет, как в Рязани крышуют бизнес

Изменить размер текста: A A

Бывший телеведущий, а ныне видеоблогер Андрей Караулов анонсировал очередной выпуск, в котором предстанет рязанский бизнесмен Алексей Мишин.

«Сегодня мы записали огромное – «и очень страшное» - интервью с еще одним бизнесменом из Рязани, Алексеем Мишиным. Думаю, что интервью выйдет в эфир в этот четверг. Надо подумать, когда и в какой час показать запись этого разговора», - написал на своей странице в фейсбуке Караулов.

По словам блогера, в интервью все желающие смогут увидеть «новые примеры из жизни бывших руководителей рязанской полиции, от которых волосы дыбом встают».

Напомним, ранее рязанский бизнесмен Юрий Куприянов дал интервью Караулову, в котором рассказал о крышевании его бизнеса бывшим главой УМВД России по Рязанской области Николаем Пилюгиным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU