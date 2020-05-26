2020-05-26T09:24:33+03:00
Общество

«Очень страшно». Еще один рязанский бизнесмен дал интервью Андрею Караулову

Известный видеоблогер покажет, а когда-то не менее известный телеведущий, покажет, как в Рязани крышуют бизнес
Яков РЫКОВ
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«Очень страшно». Еще один рязанский бизнесмен дал интервью Андрею Караулову.«Очень страшно». Еще один рязанский бизнесмен дал интервью Андрею Караулову.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Бывший телеведущий, а ныне видеоблогер Андрей Караулов анонсировал очередной выпуск, в котором предстанет рязанский бизнесмен Алексей Мишин.

«Сегодня мы записали огромное – «и очень страшное» - интервью с еще одним бизнесменом из Рязани, Алексеем Мишиным. Думаю, что интервью выйдет в эфир в этот четверг. Надо подумать, когда и в какой час показать запись этого разговора», - написал на своей странице в фейсбуке Караулов.

По словам блогера, в интервью все желающие смогут увидеть «новые примеры из жизни бывших руководителей рязанской полиции, от которых волосы дыбом встают».

Напомним, ранее рязанский бизнесмен Юрий Куприянов дал интервью Караулову, в котором рассказал о крышевании его бизнеса бывшим главой УМВД России по Рязанской области Николаем Пилюгиным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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