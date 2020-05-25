В Рязани состоится суд над международной ОПГ, торговавшей наркотиками

25 Май 2020 2020-05-25T17:15:49+03:00

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Прокурор Октябрьского района Рязани утвердил обвинительные заключения и направил уголовные дела в суд в отношении 26 человек, которые в составе преступной организации занимались торговлей наркотиками, в том числе и в Рязанской области. Иерархически выстроенная ОПГ была интернациональная – в нее входили и представители зарубежных стран.

Следователи собрали достаточно доказательств, в ходе предварительного следствия были изъяты как органические, так и синтетические наркотики – подчеркивает пресс-служба областной прокуратуры. Большинство членов группировки изолированы от общества.

Их действия квалифицированы по ст.210 УК РФ, ст.228.1 УК РФ, ст.174.1 УК РФ как участие в преступном сообществе, незаконный сбыт наркотических средств и легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до двадцати лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU