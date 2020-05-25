2020-05-25T17:15:49+03:00
Происшествия

В Рязани состоится суд над международной ОПГ, торговавшей наркотиками

Доказательств собрано достаточно, прокурор утвердил обвинительные заключения
Антон ВОХЕЧ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокурор Октябрьского района Рязани утвердил обвинительные заключения и направил уголовные дела в суд в отношении 26 человек, которые в составе преступной организации занимались торговлей наркотиками, в том числе и в Рязанской области. Иерархически выстроенная ОПГ была интернациональная – в нее входили и представители зарубежных стран.

Следователи собрали достаточно доказательств, в ходе предварительного следствия были изъяты как органические, так и синтетические наркотики – подчеркивает пресс-служба областной прокуратуры. Большинство членов группировки изолированы от общества.

Их действия квалифицированы по ст.210 УК РФ, ст.228.1 УК РФ, ст.174.1 УК РФ как участие в преступном сообществе, незаконный сбыт наркотических средств и легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до двадцати лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Учебный год в Рязанской области решили завершить 29 мая
Представители старшего поколения принимают участие в электронном предварительном голосовании
В Рязани состоится суд над международной ОПГ, торговавшей наркотиками
Рязанский онкодиспасер возобновит госпитализацию на новом месте
Онлайн-премьера музыкального шоу «Классика в честь Дворцовой» состоится 27 мая в Wink
География пандемии: где есть коронавирус в Рязанской области на 25 мая
Рязанец утопил в колодце тело умершей жены, потому что не было денег на похороны
За два месяца работы волонтерских центров в России помощь получили более 1,5 млн человек
Единый день выпускника планируют провести в День города Рязани
«Рязаньгоргаз» обеспечил условия для газификации двух новых микрорайонов Рязани
Все пострадавшие в ДТП с реанимобилем в Рязани – медики
В Рязанской области могут открыть дежурные группы в детсадах
Любимов: По срокам строительства школы в Горроще есть отставание
В Рязанской области стартовало электронное предварительное голосование
В Рязанской области подтвердили больше 3000 случаев коронавируса
В ДТП с реанимобилем в Рязани пострадали пять человек
В центре Рязани на скорости перевернулся реанимобиль
Ксения Собчак собрала деньги для семьи погибшего от пули «елатомского стрелка»
Рязанские больницы покинули еще 58 человек, заразившихся ранее коронавирусом
В Московском районе Рязани живет более пятисот больных коронавирусом
Под наблюдением рязанских врачей по коронавирусу почти 2300 человек
В Рязанской области прогнозируют аномальную жару и пожары торфяников
Коронавирус быстрее всего за сутки рос на окраинах Рязанской области
В Рязанской области среди заболевших коронавирусом дети составляют 10 процентов
В Рязанской области выявили 88 новых случаев коронавируса, 87 – на подтверждении
В день 95-летия «Комсомольская правда» поздравляет с еще двумя знаковыми праздниками
На самоизоляцию в Рязань доставили 9 пассажиров вывозного рейса из Армении
На Центральном рынке Рязани предпринимателям снизят арендную плату
Рязанские почтовики разыскали родственников 4 героев-подводников, погибших в годы войны