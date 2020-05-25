25 Май 2020 2020-05-25T14:52:26+03:00

За два месяца работы волонтерских центров в России помощь получили более 1,5 млн человек.

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С первых дней пандемии «Единая Россия» поддерживает медиков и людей, оказавшихся в тяжелой ситуации — для этого создана сеть волонтерских центров. Достаточно быстро их развернули во всех 85 регионах страны. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что с того момента партия объединила десятки тысяч волонтеров.

«Два месяца прошло с открытия нашего первого волонтерского центра по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса. С тех пор к нам присоединились около 90 тысяч добровольцев по всей стране. И если сначала это были в основном молодые ребята, то сейчас это люди разных возрастов и профессий», — сказал Андрей Турчак.

С волонтерскими центрами «Единой России» работают благотворительные организации, социально ответственный бизнес, депутаты, адвокаты и юристы. Всего за два месяца волонтеры оказали помощь более полутора миллионам человек — медикам, школьникам, пенсионерам, многодетным, инвалидам — всем, кто в ней нуждается. Примерно половина отработанных заявок — обращения, поступившие на «горячие линии» партии в регионах. Остальные — личная инициатива активистов помочь тем, кому сейчас непросто.

«У нас сформировалась сплоченная команда, которой под силу решить любые, даже самые сложные задачи», — отметил Андрей Турчак и поблагодарил всех, кто, несмотря на свои жизненные планы и трудности, каждый день помогает людям.

По словам руководителя рязанского регионального волонтерского центра «Единой Россия» Елены Волковой, большинство заявок — вполне конкретные просьбы. Например, жители региона просят доставить продукты, предметы первой необходимости, лекарства на дом.

«Наши местные волонтерские центры действуют во всех районах Рязанской области, в их работе активное участие принимают члены партии, сторонники, молодогвардейцы, депутаты всех уровней. Поступило около 2300 заявок. По всем было оказано необходимое содействие», — подчеркнула она.

В волонтерский центр было несколько обращений от пожилых жителей, которым требовалась срочная медицинская помощь или нужно было пройти плановое медобследование в учреждении здравоохранения областного центра. Активисты предоставили транспорт и помогли организовать выезд к врачам.

«Помимо этого, у нас налажено взаимодействие с юристами торгово-промышленной палаты и уполномоченным по защите прав предпринимателей, — уточнила Елена Волкова. — Также волонтерский центр осуществляет консультационную помощь представителям малого и среднего бизнеса, дает разъяснения по режиму работы или действиям работодателей».

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ИСТОЧНИК KP.RU