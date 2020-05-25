2020-05-25T14:14:48+03:00
Недвижимость

«Рязаньгоргаз» обеспечил условия для газификации двух новых микрорайонов Рязани

Строительство газопроводов осуществлялось за счет средств прибыли предприятия
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«Рязаньгоргаз» обеспечил условия для газификации двух новых микрорайонов Рязани.«Рязаньгоргаз» обеспечил условия для газификации двух новых микрорайонов Рязани.
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Компания «Рязаньгоргаз» завершила строительство газопроводов для газификации двух строящихся микрорайонов в селе Дядьково Рязанского района и у Муромского шоссе в городе Рязань. Новые газораспределительные сети создадут условия для подключения к сетевому газу порядка 11600 новых абонентов.

Строительство газопроводов для газификации новых микрорайонов осуществлялось за счет средств прибыли предприятия.

В ходе реализации проекта от точки присоединения к существующему газопроводу в районе улицы Зубковой газовики построили распределительный газопровод высокого давления, установили пункт редуцирования газа и проложили от него две ветки распределительных газопроводов среднего давления. Общая протяженность новых газораспределительных сетей составила почти 6 км.

«Инвестиционный проект создал условия для подключения почти 5000 новых квартир и объектов коммунально-бытовой сферы в зоне жилого квартала в селе Дядьково и более 6600 абонентов на застраиваемой территории в районе Муромского шоссе. При строительстве газораспределительных сетей использовалось самое современное оборудование и материалы, что позволит снизить эксплуатационные расходы и обеспечить высокое качество и безопасность газоснабжения», - отметил заместитель генерального директора-главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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