2020-05-25T14:06:33+03:00
Происшествия

Все пострадавшие в ДТП с реанимобилем в Рязани – медики

Бригада торопилась на вызов к пациенту, перенесшему инфаркт, которому стало плохо с сердцем
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: ГИБДД по Рязанской области.Фото: ГИБДД по Рязанской области.
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Областной минздрав прокомментировал ДТП с реанимационным автомобилем в Рязани. Напомним, 25 мая на перекрестке улиц Грибоедова и Есенина он столкнулся с «Газелью» и перевернулся. Пострадали пять человек: оба водителя и три пассажира «скорой».

Как выяснилось, медицинская бригада с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом спешила на вызов к пациенту 66 лет, которому стало плохо с сердцем. Ранее он перенес инфаркт.

«В результате аварии ушибы и множественные ссадины получили 37-летняя врач и 47-летний фельдшер бригады, которые обращались за амбулаторной помощью в Городской травмцентр. Еще один фельдшер 48 лет и 46-летний водитель бригады скорой доставлялись в ОКБ с травмами средней степени тяжести. Легкий ушиб получил 30-летний водитель ГАЗели», - сообщили в пресс-службе минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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