Любимов: По срокам строительства школы в Горроще есть отставание

25 Май 2020 2020-05-25T12:30:08+03:00

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25 мая губернатор Николай Любимов проинспектировал два социальных объекта, которые должны появиться в Рязани в ближайшее время. Строительство одного из них, школы на 1100 мест в Горроще, затягивается. Из отставания по срокам между главой региона и подрядной организацией состоялся «серьезный разговор».

- Стоит задача, чтобы дети с 1 сентября начали здесь учиться. Подрядчику надо поднапрячься. Необходимую помощь, если она потребуется, мы окажем. Контролировать эту стройку нужно обязательно каждый день и такое поручение я дал профильному министерству, - цитирует Любимова областное правительство.

Напомним, в новую школу на улице Полетаева обоснуется гимназия №5, а гимназия №2, пока на улице Соборной будет идти реконструкция, переедет в освободившееся здание на улице Гагарина.

Также Любимов осмотрел пристройку к детсаду №112, где откроют четыре ясельные группы по 20 детей. Там работы завершены на 95% - осталось только обустроить помещения. Всего в 2020 году планируется сдать восемь таких объектов.

Пристройка к детсаду №112 позволит открыть четыре ясельные группы по 20 детей. Фото: ryazangov.ru

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Год назад, как видите, старания подрядчика школы оценивались иначе. Сдать объект на 1100 мест планировалось в июне 2020 года (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU