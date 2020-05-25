В Рязанской области стартовало электронное предварительное голосование

25 Май 2020 2020-05-25T11:21:33+03:00

В этом году более 280 участников подали документы в качестве кандидатов

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25 мая по всей стране стартовало электронное предварительное голосование партии «Единая Россия». В нашем регионе главная избирательная кампания 2020 года — выборы в Рязанскую областную Думу.

В этом году участвовать в качестве кандидатов приняли решение свыше 280 человек. Среди них — представители разных профессий, молодежь, действующие депутаты, активисты общественных организаций и студенты, молодогвардейцы.

«Из-за пандемии коронавируса и ограничений в субъектах РФ массовых мероприятий праймериз пройдут только в формате онлайн, — отметил лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин. — Электронное голосование ни в коей мере не подрывает его значимость. Наоборот, партия активно внедряет цифровые решения, которые обеспечивают защиту данных и легитимность всего процесса».

На сегодняшний день для участия в процедуре ПГ зарегистрировано порядка 50 тысяч рязанцев.

«Я призываю жителей области проявить позицию, познакомиться с кандидатами и их программами на сайте pg.er.ru, отдать свой голос за одного или нескольких претендентов. Голосование завершится 31 мая. Итоги подведем 2 июня», — сказал Аркадий Фомин.

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ИСТОЧНИК KP.RU