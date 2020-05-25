2020-05-25T11:15:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязанской области подтвердили больше 3000 случаев коронавируса

За минувшие сутки еще 85 человек сдали положительный тест на COVID-19
Антон КОНОВАЛОВ
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25 мая в Рязанской области коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 87 человек. Тем самым число официально зарегистрированных случаев заболевания превысило 3000 и достигло 3040.

За сутки положительными оказались тесты на COVID-19 у 85 человек. До завершения повторного лабораторного исследования Роспотребнадзором они числятся условно инфицированными. Вместе с ними с начала пандемии известно о 3125 заражениях новым коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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