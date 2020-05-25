В Рязанской области подтвердили больше 3000 случаев коронавируса
25 мая в Рязанской области коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 87 человек. Тем самым число официально зарегистрированных случаев заболевания превысило 3000 и достигло 3040.
За сутки положительными оказались тесты на COVID-19 у 85 человек. До завершения повторного лабораторного исследования Роспотребнадзором они числятся условно инфицированными. Вместе с ними с начала пандемии известно о 3125 заражениях новым коронавирусом.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU