В Рязанской области подтвердили больше 3000 случаев коронавируса

25 Май 2020 2020-05-25T11:15:59+03:00

За минувшие сутки еще 85 человек сдали положительный тест на COVID-19

Изменить размер текста: A A

25 мая в Рязанской области коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 87 человек. Тем самым число официально зарегистрированных случаев заболевания превысило 3000 и достигло 3040.

За сутки положительными оказались тесты на COVID-19 у 85 человек. До завершения повторного лабораторного исследования Роспотребнадзором они числятся условно инфицированными. Вместе с ними с начала пандемии известно о 3125 заражениях новым коронавирусом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU