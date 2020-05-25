В ДТП с реанимобилем в Рязани пострадали пять человек
Появились подробности ДТП с реанимобилем, которое случилось 25 мая на перекрестке улиц Грибоедова и Есенина в Рязани. По информации областного УМВД, пострадали пять человек.
Столкновение спецавтомобиля Fiat Ducato с «Газелью» произошло в 06:45. По предварительной информации, 30-летний водитель «Газели», завершая маневр на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу «скорой». Последняя под управлением 45-летнего рязанца двигалась по улице Есенина в сторону Солотчинского шоссе на красный, но с включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом. От столкновения Fiat перевернулся.
Травмы получили оба водителя, а также пассажиры реанимобиля – мужчины 48 и 47 лет и 36-летняя женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU