25 Май 2020 2020-05-25T10:56:25+03:00

В ДТП с реанимобилем в Рязани пострадали пять человек. Фото: Андрей Собецкий | https://vk.com/rznnews62

В их числе – водитель и три человека из салона «скорой»

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Появились подробности ДТП с реанимобилем, которое случилось 25 мая на перекрестке улиц Грибоедова и Есенина в Рязани. По информации областного УМВД, пострадали пять человек.

Столкновение спецавтомобиля Fiat Ducato с «Газелью» произошло в 06:45. По предварительной информации, 30-летний водитель «Газели», завершая маневр на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу «скорой». Последняя под управлением 45-летнего рязанца двигалась по улице Есенина в сторону Солотчинского шоссе на красный, но с включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом. От столкновения Fiat перевернулся.

Травмы получили оба водителя, а также пассажиры реанимобиля – мужчины 48 и 47 лет и 36-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU