В центре Рязани на скорости перевернулся реанимобиль
Утром 25 мая в центре Рязани в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся реанимационный автомобиль. Судя по фото, ДТП произошло на перекрестке улиц Есенина и Грибоедова.
По предварительным данным, ДТП в центре города произошло после столкновения с маршрутным такси.
К настоящему времени официальных комментариев получить не удалось. Подробности аварии уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU