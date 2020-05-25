В центре Рязани на скорости перевернулся реанимобиль

25 Май 2020 2020-05-25T12:16:51+03:00

На место происшествия выехала полиция. Идет проверка, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося

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Утром 25 мая в центре Рязани в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся реанимационный автомобиль. Судя по фото, ДТП произошло на перекрестке улиц Есенина и Грибоедова.

По предварительным данным, ДТП в центре города произошло после столкновения с маршрутным такси.

К настоящему времени официальных комментариев получить не удалось. Подробности аварии уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU