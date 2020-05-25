Ксения Собчак собрала деньги для семьи погибшего от пули «елатомского стрелка»

25 Май 2020 2020-05-25T08:07:45+03:00

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Известная телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram сообщила, что деньги для семьи погибшего в Елатьме Максима Ухова собраны.

«Спасибо вам всем большое! Все вместе мы за несколько часов спасли человека! Мы собрали 930 тысяч рублей. Теперь Настя, и ее трехлетняя дочь шлют вам всем огромную свою благодарность. Они остались без папы, но вдруг почувствовали любовь и тепло тысячи незнакомых людей. Как же круто, когда вокруг столько неравнодушных. Вместе - мы огромная сила! Спасибо вам, и лучи поддержки Касимову, и всем пострадавшим от жуткого и бессмысленного преступления», - написала Собчак.

Напомним, ранее друзья семьи погибшего Максима Ухова рассказали, что его супруга Анастасия вместе с трехлетней девочкой попали в тяжелую финансовую ситуацию. После гибели мужа на Настю лег остаток долга за жилье. Ежемесячный платеж по ипотеке составляет 15 тысяч рублей - и это при доходе Насти 20 тысяч рублей! А еще - коммунальные платежи, плата за детский сад, не говоря уже о том, что людям надо что-то есть (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU