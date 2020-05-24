В Московском районе Рязани живет более пятисот больных коронавирусом

24 Май 2020 2020-05-24T17:29:09+03:00

При этом число заболевших стремительнее всего за сутки выросло в Железнодорожном районе

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По данным опергруппы правительства Рязанской области, по состоянию на 24 мая в регионе зарегистрированы 3040 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. Чуть более половины из них,1595, живут в областном центре.

В Московском районе – 563 (+9 за сутки) человека. В Железнодорожном на двести меньше - 363 (+18). В Октябрьском районе заболели COVID-19 408 (+5) человек. В Советском округе зафиксирован 261 (+ 4) случай заражения коронавирусной инфекцией.

Если брать региональную статистику, то коронавирус быстрее всего за сутки рос на окраинах Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU