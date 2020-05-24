Под наблюдением рязанских врачей по коронавирусу почти 2300 человек

24 Май 2020 2020-05-24T16:22:01+03:00

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По информации опергруппы, по состоянию на 16.00 в регионе зарегистрировано 2953 случая заболевания коронавирусной инфекцией. На подтверждении регионального Роспотребнадзора находится 87 положительных тестов.

В целом на 16.00 24 мая поступила информация о 9083 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, контактных с больными и подозрительными на заболевание. Медики наблюдают за 2286 рязанцами. 6797 жителей региона его уже прошли, они обследованы и здоровы.

Напомним, что по данным опергруппы Правительства Рязанской области, в регионе число детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 313 человек. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 1121 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU