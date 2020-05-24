В Рязанской области прогнозируют аномальную жару и пожары торфяников
Сухая и жаркая погода этим летом может привести к торфяным пожарам в центральной части России, в том числе на территории Рязанской области. Об этом сообщило РИА Новости.
Однако во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций считают, что в связи с тем, что май текущего года выдался холодным и дождливым, их масштабы будут не такими угрожающими, как в 2010 году.
Напомним, что летом и даже осенью 10 лет назад на значительной части территории России полыхали сильнейшие природные пожары, вызванные аномальной жарой.
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ИСТОЧНИК KP.RU