В Рязанской области прогнозируют аномальную жару и пожары торфяников

24 Май 2020 2020-05-24T15:41:39+03:00

Ситуация может повториться спустя 10 лет - а тут еще и коронавирус. Фото: Олег УКЛАДОВ

Однако эксперты утверждают, что их масштабы будут не такими угрожающими, как в 2010 году

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Сухая и жаркая погода этим летом может привести к торфяным пожарам в центральной части России, в том числе на территории Рязанской области. Об этом сообщило РИА Новости.

Однако во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций считают, что в связи с тем, что май текущего года выдался холодным и дождливым, их масштабы будут не такими угрожающими, как в 2010 году.

Напомним, что летом и даже осенью 10 лет назад на значительной части территории России полыхали сильнейшие природные пожары, вызванные аномальной жарой.

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ИСТОЧНИК KP.RU