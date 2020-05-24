В день 95-летия «Комсомольская правда» поздравляет с еще двумя знаковыми праздниками

24 Май 2020 2020-05-24T10:08:19+03:00

Сегодня отмечается День славянской письменности и один из главных исламских праздников Ураза-байрам, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан

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Уникальный день 24 мая 2020 года войдет в историю своим удивительным тройным совпадением важнейших в истории дат. Каждый из нас связывает для себя эти события с кровными традициями – родным языком и родной верой.

Самая популярная газета великой страны, всегда идущая в ногу со временем, поздравляет своих преданных читателей с важными для каждого из нас праздниками и желает здоровья и мира.

НАША СПРАВКА

«Комсомольская правда» - советская и российская ежедневная общественно-политическая газета, а также интернет-издание (с 1997 года), радиостанция (с 2009 года) и телеканал (2010—2014). Сайт «Комсомольской правды» был создан в 1998 году.

Газета основана 13 марта 1925 года как официальный печатный орган ВЛКСМ. Первый номер вышел 24 мая 1925 года. Выходит 6 раз в неделю (кроме воскресенья). Награждена первым орденом Ленина за «активное содействие в усилении темпов социалистического строительства и в связи с пятилетием со дня основания». Также награждена орденом Октябрьской революции, орденом Отечественной войны 1-й степени и дважды орденом Трудового Красного Знамени.

ИСТОЧНИК KP.RU