2020-05-20T12:00:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирусом в Рязанской области заболели еще 17 человек из группы риска

Также положительными оказались тесты на COVID-19 у семи детей
Антон КОНОВАЛОВ
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20 мая в Рязанской области стало известно еще о 96 случаях заражения коронавирусной инфекцией, и совокупно вместе с ранее подтвержденными их стало 2673. Опергруппа сообщила, тесты людей каких возрастов за минувшие сутки оказались положительными, а теперь переданы Роспотребнадзору для повторного исследования. Среди них семеро детей и 17 человек из группы риска (65 лет и старше)

Статистика новых случаев заражения выглядит так:

от 18 до 45 лет – 31 человек;

от 46 до 64 лет – 41 человек;

от 65 до 80 лет – 15 человек;

старше 80 лет – 2 человека;

дети – 7 человек (1; 2; 4 года; 9; 12; 14; 16 лет).

Если же говорит только о подтвержденных диагнозах COVID-19, то с начала пандемии наблюдается следующая возрастная структура:

от 18 до 45 лет – 937 человек;

от 46 до 64 лет – 958 человек;

от 65 до 80 лет – 314 человек;

старше 80 лет – 85 человек;

дети – 283 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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