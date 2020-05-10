2020-05-10T14:50:13+03:00
75 лет Великой Победы

Рязанские коммунисты отпраздновали 75-ю годовщину Великой Победы

Партийцы почтили память советских войнов, павших в борьбе за свободу и независимость Родины
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Фото: КПРФ.Фото: КПРФ.
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Коммунисты Рязани активно включились в празднование 75-й годовщины Великой Победы советского народа над фашистской Германией. В 9:00 секретари областного комитета и ряд руководителей местных райкомов приняли участие в праздничной интернет-конференции, которую вел лидер КПРФ Г.А. Зюганов.

По окончании конференции, коммунисты возложили цветы к Вечному Огню на площади Победы, соблюдая необходимую дистанцию, продиктованную санитарно-эпидемиологической обстановкой. Отдать дань памяти советским войнам, павшим в борьбе за свободу и независимость Родины, вместе с рядовыми коммунистами и сторонниками компартии пришли руководители областного и районных комитетов, лидеры и активисты патриотических организаций, депутаты-коммунисты. В их числе: первый секретарь обкома Денис Сидоров; секретари обкома Эвелина Волкова, Дмитрий Иваничкин, Виктор Малюгин; члены бюро обкома Лилия Кривцова, Петр Пыленок, Евгений Морозов, Владимир Федоткин; депутаты городской Думы Алексей Захаров, Денис Милюков, Константин Дементьев и другие товарищи.

В преддверии юбилейного Дня Победы коммунисты участвовали в акции «Цвет Победы – красный». В её рамках коммунистами и сторонниками из окон своих квартир и домов были вывешены копии Знамени Победы или флаги СССР. Многие активисты также поддержали эту акцию по-своему – десятки пользователей соцсетей выкладывали свои фотографии на личных страницах с красной лентой на груди и хештегом #ЦветПобедыКрасный.

Фото: КПРФ.

Фото: КПРФ.

Кроме того, своеобразную поддержку акции «Цвет Победы – красный» оказали рязанские автолюбители. Разместив на своих автомобилях красные флаги и копии Знамени Победы, многие из них в течение дня разъезжали по городу, поздравляя рязанцев и гостей облцентра с праздником Победы.

В этот день торжественные мероприятия и акции под эгидой КПРФ состоялись также во всех районах области. Наиболее красочные из них – в Сасовском, Кадомском, Спасском, Касимовском, Милославском, Чучковском, Кораблинском, Клепиковском, Ряжском, Шиловском, Сараевском и других районах.

Помимо прочего, на остановочных комплексах Рязани были размещены поздравительные плакаты от обкома КПРФ.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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