Коронавирус в Рязанской области: под наблюдением 2212 жителей региона
По информации опергруппы правительства Рязанской области, по состоянию на 16.00 в регионе зарегистрировано 1560 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На подтверждении регионального Роспотребнадзора находятся 88 положительных тестов.
В целом на 16.00 9 мая поступила информация о 6685 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, контактных с больными и подозрительными на заболевание. Врачи внимательно наблюдают за 2212 рязанцами. 4473 человека его уже прошли, они обследованы и здоровы.
Напомним, что на карте распространения коронавируса в рязанском регионе появилось еще восемь точек.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU