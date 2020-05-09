2020-05-09T18:26:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязанской области: под наблюдением 2212 жителей региона

При этом на территории региона находится 6685 человек, таящих в себе потенциальную опасность по COVID-19
Антон ВОХЕЧ
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Тех, за кем медики прекратили наблюдение, становится все больше.Тех, за кем медики прекратили наблюдение, становится все больше.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По информации опергруппы правительства Рязанской области, по состоянию на 16.00 в регионе зарегистрировано 1560 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На подтверждении регионального Роспотребнадзора находятся 88 положительных тестов.

В целом на 16.00 9 мая поступила информация о 6685 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, контактных с больными и подозрительными на заболевание. Врачи внимательно наблюдают за 2212 рязанцами. 4473 человека его уже прошли, они обследованы и здоровы.

Напомним, что на карте распространения коронавируса в рязанском регионе появилось еще восемь точек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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