В Рязани более чем на месяц перекроют движение по улицам Трудовая и Разина

8 Май 2020 2020-05-08T17:15:20+03:00

На двух участках будет вестись ремонт магистральных теплосетей

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Администрация Рязани сообщает, что в связи проведением ремонта на магистральных теплосетях в 8.00 11 мая перекроют движение на двух участках в поселке Шлаковый (Рязань). На улице Трудовой от пересечения с Куйбышевским шоссе до пересечения с улицей Ломоносова. На улице Разина от пересечения с улицей Трудовой и до дома №27/19 по улице Разина. Ограничения продлятся до 0.00 17 июня.

Перекрытие движения внесет изменения в движение общественного транспорта. Так автобусы маршрута №14 от Театральной площади в направлении поселка Шлаковый будут следовать по Куйбышевскому шоссе до остановки «Завод Рязцветмет» и далее в обратном направлении.

Маршрутки №68 будут следовать по Куйбышевскому шоссе до остановки «Автоцентр», далее обратно.

Автомобилистов и жителей поселка Шлаковый просят учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов.

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ИСТОЧНИК KP.RU