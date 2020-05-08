В Рязани откажутся от «разрывного» графика общественного транспорта

8 Май 2020 2020-05-08T17:24:40+03:00

Рязань, май 2020 года. Любые ограничения, связанные с общественным транспортом, приводят лишь к его переполненности. Фото: Константин МОГИЛИН

Если предложение поддержат на заседании областного оперативного штаба, это произойдет уже 12 мая

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Областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19 планирует отказаться от интервального (или «разрывного») графика движения общественного транспорта в Рязани. Предложение вынесут на заседание, которое состоится 10 мая. Об этом губернатор Николай Любимов сообщил в разговоре с волонтерами в пятницу, 8-го числа.

Волонтеры посетовали, что отрабатывать заявки (на доставку продуктов, лекарств и т.д. – Ред.) из-за введенных ограничений стало сложнее. Глава региона сходу дал понять, что в ближайшее время автобусы и троллейбусы на городских маршрутах, скорее всего, вернутся к прежнему режиму работы. По словам Любимова, это может произойти уже 12 мая.

Напомним, «разрывной» график ввели с 27 апреля. Это решение обернулась провалом, так как транспорт с улиц исчез, а потребность в нем осталась. Как результат - давка в условиях пандемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU