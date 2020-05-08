Мэрия обновила данные по самым инфицированным районах Рязани

8 Май 2020 2020-05-08T16:23:53+03:00

За сутки в Железнодорожном районе зарегистрировали сразу 26 человек

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Согласно последней официально опубликованной информации по состоянию на 8 мая 13:00, в Рязани зарегистрированы 850 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Об этом сообщает администрация города.

В какой районе Рязани больше всего инфицированных:

- в Московском районе – 332 (+12) случаев;

- в Октябрьском районе – 214 (+11) человек;

- в Железнодорожном районе – 183 (+26) человека;

- в Советском районе – 121 (+6) случай заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU