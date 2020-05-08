2020-05-08T14:54:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр спорта Фролов провел ночное дежурство на Карантинном посту

Глава спортивного ведомства искал среди въезжающих в Рязанскую область людей с признаками респираторных заболеваний
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Министр спорта Фролов провел ночное дежурство на Карантинном посту.Министр спорта Фролов провел ночное дежурство на Карантинном посту.
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Министр спорта Рязанской области Владислав Фролов в ночь на 8 мая вместе с подчиненными заступили на Карантинный пост в Рыбновском районе - 160-й километр трассы М-5. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, посты создали специально для того, чтобы не допустить распространения коронавируса на территории Рязанской области. Их главная задача - контроль за перемещением людей, которые въезжают на территорию области из других регионов, и выявить среди них тех, у кого есть респираторные заболевания.

— В непростое для нас всех время мы должны объединиться и приложить свои силы для изменения ситуации с коронавирусом в положительную сторону. Призываю всех соблюдать меры, принимаемые в регионе, ведь от этого зависит чье-то здоровье, а может быть и жизнь, — заявил Фролов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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