На карте коронавируса в Рязанской области появилось еще пять точек

8 Май 2020 2020-05-08T14:04:57+03:00

8 мая 2020 года. Последние новости о распространении COVID-19 в Рязанской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

Публикуем актуальные на 8 мая данные о географии распространения COVID-19 по региону

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В Рязанской области к 12.00 8 мая выявили 1560 случаев заражения коронавирусной инфекцией, включая условно подтвержденные. Из 85 человек, у кого за минувшие сутки выявили COVID-19, в Рязани находились 55.

Из районов самый большой прирост наблюдался в Сараевском: сразу пять тестов на «корону» оказались положительными в селе Напольное, где нет и 400 человек населения, еще один - в селе Сысои. Также выделяется Ряжск, где второй день подряд прибавляется по четыре заболевших (теперь там 21).

На карте COVID-19 появились и новые населенные пункты. Это Совхоз Рязанский (Рязанский район), Добрые Пчелы (Захаровский район), Желудево (Шиловский район), Рязанские Сады (Старожиловский район) и Ковалинка (Кораблинский район).

Число инфицированных в различных муниципальных образованиях (по данным опергруппы):

- в г. Рязани - 850 (+55 по сравнению с 7 мая);

- в Рязанском районе – 116 (+1) (Заокское – 31, Учхоз Стенькино - 12, Тюшево - 11, Заборье - 7, Поляны – 8, Дядьково - 5, Подвязье - 5, Рожок - 4, Ялтуново - 4 , Абрютино - 3, Высокое - 3, Мурмино - 3, Земенки - 2, Насурово - 2, Алтухово - 1, Богданово - 1, Варские - 1, Вышгород - 1, Дмитриевка - 1, Дубровичи - 1, Затишье - 1, Листвянка - 1, Полково - 1, Ровное - 1, Секиотово - 1, Совхоз Рязанский – 1(+1), Ульяновка - 1, Ходынинские дворики 2 - 1, Шумашь – 1, Хирино – 1);

- в Скопинском районе – 53 (Павелец - 18, Ильинка - 13, Побединка - 4, Горлово - 3, Березняги - 2, Клекотки - 2, Моховое - 2, Отрада - 2, Вослебово - 1, Делехово - 1, Нагиши - 1, Новиково - 1, Петрушино - 1, Успенское - 1, Шелемишево - 1);

- в г. Скопин - 29 (+1);

- в Михайловском районе - 39 (+1) (Октябрьский – 14, Стрелецкие выселки – 6 (+1), Виленка - 2, Козловка - 2, Печерники – 2, Березово - 1, Волосовка - 1, Грязное - 1, Иваньково - 1, Ижеславль - 1, Киндяково - 1, Красное - 1, Первомайский - 1, Покровское1 - 1, Фирюлевка – 1, Пушкари – 1);

- в г. Михайлов – 45 (+1);

- в Пронском районе - 4 (Б. Погореловка - 1, Маклаково - 1, Мамоново - 1, Роскино - 1);

- в Пронске - 8;

- в г. Новомичуринск - 46 (+1);

- в Рыбновском районе – 37 (+2) (Костино – 8 (+1), Новоселки - 7, Высокое - 4, Глебково - 4, Горяйново - 3, Старолетово - 3, Пощупово – 2 (+1), Житово - 1, Завод Ветзоотехника - 1, Зубово - 1, Козловка - 1, Перекаль - 1, Старое Батурино - 1);

- в г. Рыбное – 26 (+1);

- в Сараевском районе – 28 (+6) (Красный Озерок - 7, Напольное – 6 (+5), Алексеевка - 3, Сысои – 3 (+1), Красный Куст - 2, Мордово - 2, Бычки - 1, Красная Вершина - 1, Кривское - 1, Новый Хутор - 1, Паники - 1);

- в р.п. Сараи - 5;

- в Сасовском районе – 12 (+1) (Сотницыно – 4 (+1), Раково - 2, Фроловское - 2, Алешино - 1, Гавриловское - 1, Кузьминки - 1, Молодежный - 1);

- в г. Сасово – 23 (+1);

- в Касимовском районе – 11 (+1) (Щербатовка – 3 (+1), Подлипки - 2, Телебукино - 2, Клетино - 2, Быбино-Булыгино – 1, Малеево - 1);

- в г. Касимов - 22;

- в Клепиковском районе - 20 (+1) (Аверкиево - 5, Тума – 4 (+1), Криуша – 3, Алексеево - 1, Егорово - 1, Кондаково - 1, Молькино - 1, Натальино - 1, Первушкино - 1, Пилево - 1, Хараблино - 1);

- в Спас-Клепиках - 2;

- в Ряжском районе - 5 (Петрово - 2, Шереметьево - 2, Дегтяное - 1);

- в г.Ряжск – 21 (+4);

- в Спасском районе - 13 (Спиртзаводской - 4, Павловка - 2, Сушки - 2, Брыкин Бор - 1, Ижевское - 1, Огородниково - 1, Старостеклянное - 1, Троица - 1);

- в г. Спасск-Рязанский – 14 (+1);

- в Захаровском районе - 15 (+1) (Смена - 5, Безлычное - 3, Пупкино – 2, Добрые Пчелы – 1 (+1), Елино – 1, Плахино - 1, Поливаново - 1,);

- в с. Захарово - 2;

- в Шиловском районе – 14 (+3) (Лесной – 6 (+1), Желудево – 2 (+2), Сановка - 2, Аделино - 1, Елизаветинка - 1, Заполье - 1, Муратово - 1);

- в п. Шилово – 13 (+1);

- в Шацком районе – 12 (Казачья Слобода – 7, Высокое - 1, Лесное Конобеево – 2, Новочернеево - 1, Печины - 1);

- в г. Щацк - 10;

- в Чучковском районе - 3 (Мелихово – 3);

- в п. Чучково - 8;

- в Ермишинском районе - 8 (Азеево - 2, Гремячий ключ - 2, Надежка - 2, Савватьма – 2);

- в Ермиши - 5;

- в Милославском районе - 3 (Бугровка - 1, Кочуры - 1, Чернава - 1);

- в п. Милославское - 6;

- в Александро - Невском районе - 5 (Боровок - 5);

- в Александро-Невском - 2;

- в Ухоловском районе - 2 (Поляки - 1, Покровское - 1);

- в п. Ухолово - 4;

- в Старожиловском районе – 4 (+1) (Ивановское - 1, Истье - 1, Панинская слобода – 1, Рязанские Сады – 1 (+1));

- в р.п. Старожилово - 6;

- в Путятинском районе – 3 (Глебово - 1, Никитино – 1, Строевское - 1);

- в Кораблинском районе – 2 (+1) (Кипчаково – 1, Ковалинка – 1 (+1));

- в г. Кораблино - 1;

- Сапожковский район – 2 (Михеи – 2);

- в р.п. Сапожок - 1.

ИСТОЧНИК KP.RU