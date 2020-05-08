Детский омбудсмен Екатерина Мухина решила выдвигаться в Рязанскую облдуму

8 Май 2020 2020-05-08T13:50:10+03:00

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Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина решила выдвигаться в областную думу. Об этом омбудсмен сообщила на своей странице в соцсети.

— К сожалению, не всегда получается помочь [людям]. Так, например, ко мне обратилась семья, которая не смогла воспользоваться предоставленным правом и использовать региональный материнский капитал.

В настоящее время средства материнского капитала Рязанской области направляются на приобретение или строительство жилья, его ремонт, обеспечение коммуникациями. Вместе с тем, многие семьи не имеют собственного жилья, для ремонта которого могут быть реализованы полученные сертификаты. Очевидно, что необходимы поправки в региональное законодательство, которые позволят реализовать данную меру социальной поддержки более эффективно. Поэтому, дорогие друзья, я приняла решение участвовать в предварительном голосовании [от «Единой России»] на выборы в Рязанскую областную Думу.

В своем ролике к праймеризу, Екатерина Мухина сообщила, что отправной точкой, повлиявшей на ее будущее, стала ее семья.

— И, наверное, не случайно я много лет посвятила себя работе с людьми, сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей. Если я буду депутатом Рязанской областной Думы, я буду отстаивать интересы сельских жителей, — заявила омбудсмен.

В случае избрания Мухина будет представлять в облдуме Александро-Невский, Милославский и Ряжский районы.

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ИСТОЧНИК KP.RU