2020-05-08T13:50:10+03:00
Политика

Детский омбудсмен Екатерина Мухина решила выдвигаться в Рязанскую облдуму

«Хранительница традиционных семейных ценностей» пообещала отстаивать интересы сельских жителей
Поделиться:
Детский омбудсмен Екатерина Мухина решила выдвигаться в Рязанскую областную Думу.Детский омбудсмен Екатерина Мухина решила выдвигаться в Рязанскую областную Думу.
Изменить размер текста:

Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина решила выдвигаться в областную думу. Об этом омбудсмен сообщила на своей странице в соцсети.

— К сожалению, не всегда получается помочь [людям]. Так, например, ко мне обратилась семья, которая не смогла воспользоваться предоставленным правом и использовать региональный материнский капитал.

В настоящее время средства материнского капитала Рязанской области направляются на приобретение или строительство жилья, его ремонт, обеспечение коммуникациями. Вместе с тем, многие семьи не имеют собственного жилья, для ремонта которого могут быть реализованы полученные сертификаты. Очевидно, что необходимы поправки в региональное законодательство, которые позволят реализовать данную меру социальной поддержки более эффективно. Поэтому, дорогие друзья, я приняла решение участвовать в предварительном голосовании [от «Единой России»] на выборы в Рязанскую областную Думу.

В своем ролике к праймеризу, Екатерина Мухина сообщила, что отправной точкой, повлиявшей на ее будущее, стала ее семья.

— И, наверное, не случайно я много лет посвятила себя работе с людьми, сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей. Если я буду депутатом Рязанской областной Думы, я буду отстаивать интересы сельских жителей, — заявила омбудсмен.

В случае избрания Мухина будет представлять в облдуме Александро-Невский, Милославский и Ряжский районы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани откажутся от «разрывного» графика общественного транспорта
Мэрия обновила данные по самым инфицированным районах Рязани
По улицам Рязани 9 мая пройдет военная техника – движение перекроют
Министр спорта Фролов провел ночное дежурство на Карантинном посту
На карте коронавируса в Рязанской области появилось еще пять точек
Детский омбудсмен Екатерина Мухина решила выдвигаться в Рязанскую облдуму
Минздрав назвал сроки открытия роддома №2 в Рязани
В Рязани бойцовский пес едва не разорвал дворнягу во время выгула
Коронавирус в Рязани: власти прокомментировали возможность открытия детских садов
В Рязани продезинфицировали территорию вокруг памятников и мемориалов воинам
Коронавирус выявили еще у 85 человек в Рязанской области, подтвердили – у 79
В «Наташкином парке» Рязани установят почти 150 метров радиусных скамеек
Коронавирус в Рязани и области, ситуация на 8 мая 8.30: под наблюдением 2354 человек
Управляющий рязанским Сбербанком поздравил ветеранов с 75-летием Победы
В Рязань дополнительно начали поступать аппараты ИВЛ
Под Рязанью в Оке ищут тело утонувшего человека
Первый замглавы МЧС России: Летом в Рязанской области возможны торфяные пожары
Росгвардия отменила плановые проверки рязанских ЧОПов до конца года
Коронавирус в Рязани: данные по зараженным в районах города на утро 8 мая
Коронавирус в Рязани: тяжело больных пациентов увеличилось на несколько десятков
В Рязани раскрыли схему по превращению импортной буйволятины в говядину
Глава рязанского Роспотребнадзора: Ситуация по коронавирусу в регионе остается сложной