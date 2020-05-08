В Рязани бойцовский пес едва не разорвал дворнягу во время выгула
В одном из дворов Рязани бойцовская собака напала на дворнягу. Видео с места происшествия опубликовали в YouTube.
«Это Рязань. Бойцовская собака на самовыгуле и без намордника. На протяжении пяти минут драла шею дворняжки. Седой мужик хозяин пита. Парень помогал», - коротко указывается в описании к видео.
Судя по кадрам, пса не могли оторвать от шеи собаки ни палкой, ни водой.
Бойцовский пес напал на собаку и чуть не разорвал ее.Источник: YouTube
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ИСТОЧНИК KP.RU