2020-05-08T12:03:01+03:00
Общество

В Рязани бойцовский пес едва не разорвал дворнягу во время выгула

Питбуль бегал по двору без намордника и накинулся на собаку [видео]
Яков РЫКОВ
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В Рязани бойцовский пес едва не разорвал дворнягу во время выгула.В Рязани бойцовский пес едва не разорвал дворнягу во время выгула.
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В одном из дворов Рязани бойцовская собака напала на дворнягу. Видео с места происшествия опубликовали в YouTube.

«Это Рязань. Бойцовская собака на самовыгуле и без намордника. На протяжении пяти минут драла шею дворняжки. Седой мужик хозяин пита. Парень помогал», - коротко указывается в описании к видео.

Судя по кадрам, пса не могли оторвать от шеи собаки ни палкой, ни водой.

Бойцовский пес напал на собаку и чуть не разорвал ее.Источник: YouTube

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ИСТОЧНИК KP.RU

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