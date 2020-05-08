8 Май 2020 2020-05-08T12:03:01+03:00

В Рязани бойцовский пес едва не разорвал дворнягу во время выгула.

Питбуль бегал по двору без намордника и накинулся на собаку [видео]

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В одном из дворов Рязани бойцовская собака напала на дворнягу. Видео с места происшествия опубликовали в YouTube.

«Это Рязань. Бойцовская собака на самовыгуле и без намордника. На протяжении пяти минут драла шею дворняжки. Седой мужик хозяин пита. Парень помогал», - коротко указывается в описании к видео.

Судя по кадрам, пса не могли оторвать от шеи собаки ни палкой, ни водой.

Бойцовский пес напал на собаку и чуть не разорвал ее.Источник: YouTube

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ИСТОЧНИК KP.RU