8 Май 2020 2020-05-08T11:30:40+03:00

В Рязани продезинфицировали территорию вокруг памятников и мемориалов воинам. Фото: Иван МАКЕЕВ

Всего за 8 мая восемь единиц спецтехники обработали 3,3 млн квадратных метров проезжей части и 11 остановок

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8 мая, накануне Дня Победы, специалисты продезинфицировали территорию у памятника Советско-польскому братству по оружию, памятника жителям Канищева, отдавшим жизнь за Родину, мемориала защитникам Отечества поселка Недостоево, мемориала в поселке Карцево. Об этом сообщает опергруппа областного правительства.

Всего за 8 мая восемь единиц спецтехники обработали 3,3 млн квадратных метров проезжей части и 11 остановок общественного транспорта в Октябрьском районе.

Напомним, День Победы и «Бессмертный полк» в Рязани пройдут в онлайн-режиме (читаем подробнее и смотрим программу мероприятий).

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ИСТОЧНИК KP.RU