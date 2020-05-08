Коронавирус выявили еще у 85 человек в Рязанской области, подтвердили – у 79
Около 11.00 8 мая стало известно о 79 новых случаях коронавирусной инфекции в Рязанской области. Официальное их число, таким образом, достигло 1475. Это люди, у которых диагноз подтвердился, включая выздоровевших и умерших.
Есть еще и те, кто сдал положительный тест на COVID-19, но пока числятся условно инфицированными, так как их анализы находятся на дополнительном исследовании у Роспотребнадзора. Таких на указанный момент 85.
Складывая подтвержденные и условно подтвержденные случаи коронавируса, получаем 1560, что на 85 больше, чем днем ранее (рост 5,8%).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Коронавирус в Рязани: тяжело больных пациентов увеличилось на несколько десятков
Пять человек все еще находятся под аппаратами ИВЛ. За их жизни борются врачи (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU