Коронавирус выявили еще у 85 человек в Рязанской области, подтвердили – у 79

8 Май 2020 2020-05-08T11:37:18+03:00

Число людей с положительными тестами на COVID-19 превысило 1500 человек

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Около 11.00 8 мая стало известно о 79 новых случаях коронавирусной инфекции в Рязанской области. Официальное их число, таким образом, достигло 1475. Это люди, у которых диагноз подтвердился, включая выздоровевших и умерших.

Есть еще и те, кто сдал положительный тест на COVID-19, но пока числятся условно инфицированными, так как их анализы находятся на дополнительном исследовании у Роспотребнадзора. Таких на указанный момент 85.

Складывая подтвержденные и условно подтвержденные случаи коронавируса, получаем 1560, что на 85 больше, чем днем ранее (рост 5,8%).

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ИСТОЧНИК KP.RU