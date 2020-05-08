2020-05-08T10:09:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани и области, ситуация на 8 мая 8.30: под наблюдением 2354 человек

Еще 86 положительных тестов находятся на подтверждении у регионального Роспотребнадзора
Яков РЫКОВ
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Коронавирус в Рязани и области, ситуация на 8 мая 8.30: под наблюдением 2354 человек.Коронавирус в Рязани и области, ситуация на 8 мая 8.30: под наблюдением 2354 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Опубликована последняя информация о коронавирусе в Рязанской области по состоянию на 8 мая 8:30. К этому моменту диагноз COVID-19 подтвержден у 1396 человек. Еще 86 тестов оказались положительными по результатам первичных исследований и находятся на подтверждении у регионального Роспотребнадзора.

Помимо вышеназванных граждан под медицинским наблюдением находятся 2354 человек, которые вернулись из поездок либо контактировали с заболевшими (людьми с подозрением на заболевание). Прошли медицинское наблюдение 4103 гражданина. Все они здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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