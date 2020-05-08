2020-05-08T08:33:54+03:00
Общество

В Рязань дополнительно начали поступать аппараты ИВЛ

Часть оборудования уже поступила в регион. Часть поступит в ближайшее время
Яков РЫКОВ
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В Рязань дополнительно начали поступать аппараты ИВЛ.В Рязань дополнительно начали поступать аппараты ИВЛ.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Рязанский минздрав заключил контракты на поставку 35 аппаратов искусственной вентиляции легких. Куплены аппараты ИВЛ за счет денег регионального и федерального бюджетов. Десять аппаратов уже поставлены в регионе. Также ожидается прямая поставка еще 27 аппаратов Минпромторгом России.

Кроме этого, будут поставлены аппараты для определения газов крови, рентгеновский аппарат, аспираторы, ПЦР лаборатория (используются принципы молекулярной биологии), компьютерный томограф, аппараты ультразвукового исследования, пульсоксиметры, кислородные концентраторы и другое.

Медицинскую технику разместят в БСМП, ОКБ имени Семашко и больнице №11.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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