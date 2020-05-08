2020-05-08T07:10:03+03:00
Общество

Первый замглавы МЧС России: Летом в Рязанской области возможны торфяные пожары

Генерал-полковник Александр Чуприян считает, что стихия будет не в таких масштабах, как в 2010 году, так как определенные уроки все для себя вынесли
Александр РАДЫГИН
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Первый замглавы МЧС России: Летом в Рязанской области возможны торфяные пожары.Первый замглавы МЧС России: Летом в Рязанской области возможны торфяные пожары.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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При прогнозируемом жарком лете в Центральной России возможны торфяные пожары, в том числе – в Рязанской области. Об этом в интервью «РГ» заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

— Возможно возникновение торфяных пожаров на территории Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областей. Конечно, не таких масштабных, как в 2010 году, — отметил Чуприян.

По его словам, определенные уроки «все для себя вынесли, и профилактические мероприятия проводятся значительно эффективнее».

— Лето по прогнозам может быть и очень жарким, но и мы сейчас лучше готовы к температурным рискам. За минувшие годы было обводнили торфяники, увеличили количество наблюдательных постов и улучшили систему мониторинга, в том числе из космоса.

Напомним, с 14 апреля на территории Рязанской области установили особый противопожарный режим. В это время людям запрещено посещать леса. Исключения только для тех, кто работает в лесах и живет недалеко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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