Коронавирус в Рязани: данные по зараженным в районах города на утро 8 мая
Согласно последней официально опубликованной информации к 8 мая, в Рязани проживают 795 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус.
В какой районе Рязани больше всего инфицированных:
- в Московском районе – 320 (+16) случаев;
- в Октябрьском районе – 203 (+8) человека;
- в Железнодорожном районе – 157 (+7) человек;
- в Советском районе – 115 (+6) случаев заражения.
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 8 мая 2020 года (информация обновляется).
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ИСТОЧНИК KP.RU