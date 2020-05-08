2020-05-08T05:52:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: данные по зараженным в районах города на утро 8 мая

С заметным отрывом в печальной статистике продолжает лидировать Московский округ
Яков РЫКОВ
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Коронавирус в Рязани: данные по зараженным в районах города на утро 8 мая.Коронавирус в Рязани: данные по зараженным в районах города на утро 8 мая.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Согласно последней официально опубликованной информации к 8 мая, в Рязани проживают 795 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус.

В какой районе Рязани больше всего инфицированных:

- в Московском районе – 320 (+16) случаев;

- в Октябрьском районе – 203 (+8) человека;

- в Железнодорожном районе – 157 (+7) человек;

- в Советском районе – 115 (+6) случаев заражения.

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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 8 мая 2020 года (информация обновляется).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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