8 Май 2020 2020-05-08T05:52:39+03:00

Коронавирус в Рязани: данные по зараженным в районах города на утро 8 мая. Фото: Олег ЗОЛОТО

С заметным отрывом в печальной статистике продолжает лидировать Московский округ

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Согласно последней официально опубликованной информации к 8 мая, в Рязани проживают 795 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус.

В какой районе Рязани больше всего инфицированных:

- в Московском районе – 320 (+16) случаев;

- в Октябрьском районе – 203 (+8) человека;

- в Железнодорожном районе – 157 (+7) человек;

- в Советском районе – 115 (+6) случаев заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU