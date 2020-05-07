2020-05-07T21:49:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: тяжело больных пациентов увеличилось на несколько десятков

Пять человек все еще находятся под аппаратами ИВЛ. За их жизни борются врачи
Яков РЫКОВ
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Коронавирус в Рязани: тяжело больных пациентов увеличилось на несколько десятков.Коронавирус в Рязани: тяжело больных пациентов увеличилось на несколько десятков.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В больницах Рязани находятся на лечении 259 человек (+48 в сравнении с утром 7 мая) диагнозом коронавирус, из них 12 детей (+1), сообщает оперативная группа со ссылкой на минздрав.

Состояние 203 человек врачи оценивают как удовлетворительное и средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 56 (+41) человек, из них пять пациентов в возрасте от 58 до 83 лет подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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