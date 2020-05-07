7 Май 2020 2020-05-07T20:04:10+03:00

В Рязани раскрыли схему по превращению импортной буйволятины в говядину. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Сотрудники рязанского Россельхознадзора установили, что в адрес ИП Старчиковой (улица Промышленная) с предприятий ООО «Продбизнес» и ООО «Мясопродукт» с начала 2020 года поступило более 180 тонн мороженой буйволятины индийского производства. Из нее предпринимательница, согласно данным системе «Меркурий», якобы выработала 180 тонн замороженной говядины.

В дальнейшем говядину отправили в адрес ООО «ИНГРУП» (Московская область).

Вскоре специалисты Россельхознадзора установили, что ИП Старчикова занимается исключительно розничной торговлей продовольственными товарами, и никакого отношения к переработке мясосырья не имеет.

Затем замороженную говядину поставили в ООО «А МИТ», ООО «Флагман и ООО «СДТ-Тур». Все предприятия находятся в Москве и Подмосковье. Эти организации все указанное мясо повторно использовали в качестве сырья для изготовления говядины замороженной, которая в дальнейшем возвратилась в ООО «Продбизнес» и ООО «Мясопродукт» и другим контрагентам.

Инспекторы установили, что должностные лица предприятий вносили в ветеринарно-сопроводительные документы заведомо ложных сведений об исследованиях продукции по микробиологическим показателям безопасности.

Материалы проверок направлены в правоохранительные органы, а учетная запись уполномоченного лица ИП Старчиковой, проводившего операции по производству говядины из буйволятины, аннулировали в информационных системах Россельхознадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU