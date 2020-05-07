Глава рязанского Роспотребнадзора: Ситуация по коронавирусу в регионе остается сложной
7 мая на заседании оперативного штаба руководитель управления Роспотребнадзора по Рязанской области Лариса Сараева доложила о санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе в связи распространением коронавирусной инфекции. По словам главного санитарного врача, ситуация остается сложной.
— Ситуация на сегодняшний день в Рязанской области по коронавирусу остается сложной, но контролируемой, — заявила Сараева. — Все меры принимаются своевременно и дают результат.
Напомним, на этом же заседании вице-губернатор Игорь Греков озвучил ситуацию по смертности от коронавирусной инфекции в Рязанской области. С начала пандемии в регионе умерли 12 человек, у которых ранее результаты тестов на COVID-19 дали положительный результат. Но причиной смерти от коронавируса зафиксировали только в пяти случаях (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU