Любимов высказался о снятии введенных из-за коронавируса ограничений

7 Май 2020 2020-05-07T18:01:44+03:00

Алгоритм для каждой отрасли губернатор поручил определить уже сейчас. Также он заявил о необходимости «оптимизации бюджета»

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7 мая состоялось очередное заседание оперативного штаба Рязанской области по теме коронавируса. Подводя его итоги, губернатор Николай Любимов высказался об отмене ограничительных мер, введенных из-за пандемии.

«Как только позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, мы начнем постепенно снимать ограничения. Конкретные сроки пока называть рано, но мы должны быть готовы к любому развитию событий», - приводят слова Любимова на его официальных страницах в соцсетях.

Как бы то ни было, губернатор уже поручил заместителям «сформулировать конкретные мероприятия по каждой отрасли». Также в ходе совещания губернатор заявил о необходимости «оптимизации расходов областного бюджета». Речь идет о приостановке трансфертов, не связанных с нацпроектами и зарплатами бюджетников.

Отсюда еще одно поручение:

«Всем министерствам необходимо направить в региональный минфин планируемые изменения в областной бюджет с целью сокращения расходов на мероприятия, которые не будут обязательными в 2020 году в связи с пандемией», - сказал Любимов.

ИСТОЧНИК KP.RU